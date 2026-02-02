Questa mattina si sono aperti i giochi di curling alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La disciplina, nata in Scozia nel XVI secolo, torna dopo quasi un secolo ai Giochi. L’Italia punta a ripetere il successo di Pechino nel doppio misto con Constantini e Mosaner, che già hanno portato a casa l’oro. Gli atleti italiani si preparano a scendere in pista, sperando di salire di nuovo sul podio.

Si ritiene che il curling sia stato inventato nella Scozia medievale del XVI secolo. Tanto che già a Chamonix 1924, nella prima edizione dei Giochi invernali, apparve nel programma-gare. A lungo si pensò però che ne fece parte quale sport dimostrativo, mentre recenti prove (ufficializzate nel febbraio 2002) hanno dimostrato che assegnò titolo (maschile) e medaglie a tutti gli effetti. Fu invece sport dimostrativo alle Olimpiadi invernali del 1932, 1988 e 1992. Mentre nel 1936 e nel 1964, sempre a livello dimostrativo, si tennero tornei di stock sport, una versione (tedesca) del curling. La disciplina è poi definitivamente tornata nel programma olimpico a Nagano 1998 e da allora è sempre stata disputata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Curling, regole e programma alle Olimpiadi di Milano-Cortina

