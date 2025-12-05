Tradizione e comunità | la XXI edizione del Concorso dei Presepi Ivan Pagano verso la premiazione dell’8 gennaio
La XXI edizione del Concorso dei Presepi “Ivan Pagano” entra nel vivo. L’iniziativa, organizzata dalla VI Municipalità con il supporto dell’Amministrazione comunale e il patrocinio del Comune di Messina, è stata presentata questa mattina a Palazzo Zanca alla presenza del sindaco Federico Basile. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
