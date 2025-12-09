Messina celebra l’eccellenza | al via la settima edizione del Magister Peloritanus

Messinatoday.it | 9 dic 2025

A Messina prende il via la settima edizione del “Magister Peloritanus”, un evento che riconosce e celebra le eccellenze nelle aree accademiche, scientifiche, culturali e istituzionali. La cerimonia, che si svolge presso l’Accademia Peloritana dei Pericolanti, si distingue come un momento di valorizzazione delle figure più meritevoli del territorio.

Si apre stamattina, alle 11, nella sala dell'Accademia Peloritana dei Pericolanti, la settima edizione della Cerimonia di Consegna dei Premi "Magister Peloritanus", appuntamento che valorizza personalità distintesi in ambiti accademici, scientifici, culturali e istituzionali.

