Paolo Mendico sospese la preside e due insegnanti della scuola in cui subiva bullismo Il padre | Bisognava licenziarle

Il Ministero dell’Istruzione ha sospeso la preside e due insegnanti di una scuola coinvolta in un caso di bullismo, con la decisione di licenziarle. Nel frattempo, sono ancora in corso due indagini giudiziarie: una contro ignoti per istigazione al suicidio e un’altra su quattro compagni di scuola del giovane vittima. La vicenda evidenzia le complessità e le responsabilità nelle dinamiche scolastiche e nelle procedure disciplinari.

Gli ispettori del ministero dell'Istruzione, inviati a Fondi dal ministro Giuseppe Valditara, hanno concluso che la scuola non disse la verità sui problemi della classe, e i protocolli antibullismo vennero ignorati, nonostante i verbali attestassero «comportamenti non conformi». La dirigente e i docenti non avrebbero agito, pur sapendo che cosa stava succedendo. La decisione arriva mentre sono ancora aperte due inchieste giudiziarie. La Procura di Cassino indaga contro ignoti per istigazione al suicidio e la Procura dei Minorenni di Roma, per lo stesso reato, ha invece iscritto nel registro degli indagati quattro compagni di scuola del ragazzo.

