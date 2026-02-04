Bimba di 2 anni lotta per la vita | meningite tubercolare all’asilo scatta la profilassi

Una bambina di 2 anni e mezzo di Santa Sofia è attualmente in ospedale, in condizioni critiche. La piccola si trova al Sant’Orsola di Bologna dopo aver contratto una meningite tubercolare. Le sue condizioni sono molto serie, e i medici hanno avviato subito la profilassi per le persone che sono state a stretto contatto con lei all’asilo. La comunità è in allerta, e si aspettano aggiornamenti sulle sue condizioni nei prossimi giorni.

Una bambina di due anni e mezzo di Santa Sofia, piccolo paese in provincia di Forlì-Cesena, si trova ricoverata in condizioni molto gravi all'Ospedale Sant'Orsola di Bologna. La piccola sta combattendo contro una meningite tubercolare, una malattia rara e pericolosa che ha colpito il suo sistema nervoso. I medici, viste le condizioni critiche, hanno deciso di trasferirla dall'ospedale romagnolo a quello bolognese, specializzato in casi complessi. Tutta la comunità di Santa Sofia è ora in attesa di notizie positive dall'ospedale. Appena scoperto il caso, le autorità sanitarie hanno attivato immediatamente i controlli di sicurezza.

