Bimba segregata in casa per 8 anni da mamma e nonni salvata nel 2022 | inizia il processo in Germania

Nel 2022, una bambina segregata in casa dai genitori e nonni per otto anni ha finalmente ricevuto assistenza. Ora, in Germania, si apre il processo per fare luce sui fatti e garantire giustizia. Questa vicenda solleva importanti questioni sulla tutela dei minori e sulla responsabilità delle figure adulte nella loro protezione.

