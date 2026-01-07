Bimba segregata in casa per 8 anni da mamma e nonni salvata nel 2022 | inizia il processo in Germania
Nel 2022, una bambina segregata in casa dai genitori e nonni per otto anni ha finalmente ricevuto assistenza. Ora, in Germania, si apre il processo per fare luce sui fatti e garantire giustizia. Questa vicenda solleva importanti questioni sulla tutela dei minori e sulla responsabilità delle figure adulte nella loro protezione.
In Germania una bambina è stata segregata per i primi otto anni della sua vita dalla mamma e dai nonni. La piccola, che adesso ha 12 anni, era stata liberata dalla polizia nel settembre 2022. Oggi, mercoledì 7 gennaio, è iniziato il processo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
