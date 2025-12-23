Moritz muore a 4 anni dopo l’incidente in piscina a Curon | indagati madre zia e bagnino

Moritz Gerstl, di quattro anni, è deceduto dopo una settimana di ricovero a causa di un incidente in piscina avvenuto a Curon, in Val Venosta. Sono attualmente indagati la madre, la zia e il bagnino coinvolti nella vicenda. La notizia ha suscitato attenzione e richiesto approfondimenti sulle circostanze dell’accaduto.

La morte dopo una settimana di lotta tra la vita e la morte. Non ce l'ha fatta Moritz Gerstl, il bambino di quattro anni finito sott'acqua una settimana fa nella nuova piscina comunale di Curon, in Val Venosta. Il piccolo è morto all'ospedale di Bolzano, dove era stato trasportato in condizioni disperate dopo l' incidente avvenuto nell'impianto " Curunes ", inaugurato solo poche settimane prima. Dopo sette giorni di coma e terapie intensive, i medici hanno dovuto constatare il decesso. Una notizia che ha sconvolto l'intera comunità altoatesina e che segna una svolta anche sul piano giudiziario.

Bimbo di 4 anni morto in piscina, indagate madre e zia a Bolzano - Ci sono anche la madre e la zia , tra le persone iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Bolzano a seguito della morte, risalente a ieri ... msn.com

A 4 anni muore in piscina, forse malore - Il bimbo, secondo quanto riferito dal responsabile della struttura, con i braccioli era da poco entrato nella ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Moritz muore a 4 anni una settimana dopo l'incidente in piscina: indagate anche la mamma e la zia. È la seconda tragedia in pochi giorni - facebook.com facebook

