Bill Gates si difende dopo le ultime rivelazioni sul suo rapporto con Jeffrey Epstein. In un’intervista, il cofondatore di Microsoft ammette di aver incontrato il finanziere, ma afferma di aver passato con lui solo poco tempo e di essersi pentito di quei momenti. Smentisce inoltre l’autenticità di un’e-mail che lo collega a una malattia, definendola falsa. Le nuove carte del Dipartimento di Giustizia hanno riacceso il dibattito sulla sua vicinanza a Epstein, mentre Gates cerca di mettere in chiaro la sua posizione.

Il cofondatore di Microsoft, Bill Gates, prende le distanze dal finanziere accusato di abusi e respinge le accuse emerse nei nuovi documenti rilasciati dal Dipartimento di Giustizia statunitense “Sono una delle tante persone che si pentono di averlo conosciuto” così Bill Gates parla del suo controverso rapporto con Jeffrey Epstein. Lo fa in un’intervista rilasciata all’emittente 9 News Australia, il cofondatore di Microsoft ha dichiarato di essersi profondamente pentito di aver trascorso del tempo con il l’imprenditore statunitense, morto nel 2019 mentre era detenuto con accuse legate allo sfruttamento sessuale di minori. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Bill Gates sul caso Epstein: “Mi pento di ogni minuto passato con lui, ma l’e-mail sulla malattia è falsa”

Approfondimenti su Bill Gates Jeffrey Epstein

Il Dipartimento di Giustizia ha reso pubblici altri 3 milioni di file relativi al caso Epstein.

Il Dipartimento di Giustizia ha reso pubblici oltre 3 milioni di nuovi documenti sul caso Epstein.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Bill Gates Jeffrey Epstein

Argomenti discussi: Bill Gates citato negli Epstein files: le ragazze russe, l'antibiotico da somministrare di nascosto alla moglie tradita e il ricatto finale del pedofilo; Altri tre milioni di Epstein file, c'è anche il caso della malattia di Bill Gates; Negli Epstein Files: Bill Gates e la malattia venerea nascosta a Melinda; Nei file Epstein spunta Bill Gates: Contagiato da donne russe, curò Melinda di nascosto.

Bill Gates e il piano per le pandemie nei file Epstein: perché la teoria del complotto non reggeDopo la pubblicazione dei nuovi documenti relativi al caso Epstein, sui social hanno nuovamente ripreso forza alcune teorie del complotto che accusano ... fanpage.it

Melinda Gates sul nome del marito Bill Gates negli Epstein file: «Ho preso le distanze e messo fine al mio matrimonio. Le vittime meritano giustizia»La filantropa, che aveva già accennato all'infedeltà dell'ex marito e ai suoi legami con Epstein nel suo libro di memorie, ha esplicitato l'urgenza di trovare risposte per tutte le vittime coinvolte ... vanityfair.it

Melinda Gates contro Bill: "Straziante, il mio ex marito deve rispondere a tutte le domande". Il fondatore di Microsoft si difende: "Pentito, è falsa la mail sulle malattie veneree". #ANSA - facebook.com facebook

Dopo che il nome dell'ex marito Bill Gates è comparso negli Epstein Files, Melinda March Gates ha deciso di parlare con Rachel Martin del caso e della crisi del suo matrimonio nel podcast Wild card della National Public Radio americana. Ci sono foto di Bill a x.com