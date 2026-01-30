Caso Epstein pubblicati 3 milioni di nuovi file La malattia venerea di Bill Gates dopo il sesso con le ragazze e la mail di Musk | Quando andiamo sulla tua isola?
Il Dipartimento di Giustizia ha reso pubblici altri 3 milioni di file relativi al caso Epstein. La giornata si è aperta con l’annuncio del viceministro Todd Blanche, che ha spiegato come siano stati resi disponibili nuovi documenti, alimentando ancora di più le polemiche e i sospetti su quanto accaduto. Tra le carte spuntano anche dettagli sulla presunta malattia venerea di Bill Gates e una mail di Elon Musk che chiede: «Quando andiamo sulla tua isola?». La vicenda continua a fare scalpore, tra rivelazioni e nuove domande senza
Il Dipartimento di Giustizia ha pubblicato nuovi documenti sul caso Jeffrey Epstein. Ad annunciarlo il viceministro Todd Blanche che parla di 3 milioni di pagine pubblicate nella giornata di oggi, inclusi 2.000 video. Alcune carte sul finanziere pedofilo morto suicida nel 2019, sono state oscurate «per proteggere le vittime». Tra questi ci sarebbero foto esplicite con i volti delle ragazze finite nella sua tratta. Secondo il New York Times, Donald Trump è menzionato in almeno 3.200 documenti: in alcuni casi il nome del presidente era in articoli che Epstein e i suoi amici si scambiavano, altre volte compariva nelle email in cui l’ex finanziere parlava delle elezioni del 2016.🔗 Leggi su Open.online
