Bill Gates Noam Chomsky la misteriosa Lolita Chi c’è nelle nuove foto dei file di Epstein – Le immagini

Nuove immagini emergono dai file di Epstein, portando alla luce cinque scatti inediti che coinvolgono figure di spicco e misteriosi personaggi. Tra le foto, nomi noti e volti sconosciuti si intrecciano in un mosaico inquietante, alimentando teorie e curiosità su un caso che ha scosso il mondo. Un approfondimento che svela dettagli nascosti e inquietanti retroscena in un intrigante intrico di potere e segreti.

Spuntano cinque nuove immagini dal dossier su Jeffrey Epstein, il finanziere americano accusato di abusi sessuali e traffico internazionale di minori e morto in carcere. A diffonderle sono stati i democratici della Commissione di Vigilanza della Camera. Tra le immagini diffuse alla rinfusa, si vede un passaporto ucraino con indicazione di sesso femminile, il noto linguista Noam Chomsky su un aereo insieme a Epstein, Bill Gates accanto a una donna con il volto oscurato, un piede femminile con una citazione di Lolita (il romanzo di Nabokov) scritta sopra e uno screenshot di conversazioni via sms in cui si discute l’ invio di ragazze con dettagli su età (18 anni), altezza, peso e provenienza. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Caso Epstein, diffuse nuove foto: ci sono anche Bill Gates e Noam Chomsky Leggi anche: Caso Epstein, Bill Gates e Noam Chomsky nelle foto inedite diffuse dai Dem: spunta anche un piede di donna misterioso Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Epstein, dem pubblicano nuove foto con Chomsky e Gates; Dazi, gli USA aumentano la pressione sulla Svizzera: pronti a tornare al 39%; Conference League, oggi Losanna-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla; Campari cede amaro Averna e mirto Zedda Piras a Illva Saronno. Caso Epstein, commissione dem diffonde nuove foto: ci sono Gates e Chomsky - Le immagini includono un passaporto ucraino con indicazione di sesso femminile, il filosofo Noam Chomsky su un aereo con Epstein e Bill Gates in posa per una foto, con una donna il cui volto è stato o ... tg24.sky.it

Epstein, dem pubblicano nuove foto con Chomsky e Gates - Le immagini, pubblicate senza ulteriore contesto, includono un passaporto ucraino con indicazione di sesso femminile, il filosofo Noam Chomsky su un aereo con Epstein, e Bill Gates in posa per una ... ansa.it

Caso Epstein, colpo di scena dagli Usa: diffuse nuove immagini. C'è anche Bill Gates. FOTO - I membri democratici della Commissione di vigilanza della Camera degli Stati Uniti hanno reso pubbliche nuove fotografie provenienti dalla proprietà di Jeffrey Epstein. msn.com

