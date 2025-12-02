Biglietti Inter Arsenal partita la vendita | come acquistare e tutte le fasi

Biglietti Inter Arsenal. Il cammino dell’ Inter nella League Phase della Champions League si appresta a vivere un altro capitolo emozionante. Dopo l’attesissimo big match contro il Liverpool che si disputerà martedì 9, la squadra allenata da Cristian Chivu sarà attesa da un’altra sfida affascinante e spettacolare. L’ultima partita della League Phase in programma a San Siro vedrà i nerazzurri affrontare l’ Arsenal, che al momento guida la classifica sia in Premier League che nella fase campionato di Champions. L’appuntamento è fissato per martedì 20 gennaio alle ore 21:00, una data cerchiata in rosso sul calendario dei tifosi nerazzurri. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

