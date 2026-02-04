La Biblioteca comunale Dionisio Roberti di Sansepolcro chiude il 2025 con numeri record. È stato un anno di crescita e innovazione, con un forte recupero della storia locale. La struttura ha attirato più visitatori e ha ampliato le sue attività, dimostrando di essere un punto di riferimento sempre più importante per la comunità.

Arezzo, 4 febbraio 2026 – Se il 2024 è stato l’anno della crescita, il 2025 si è confermato come un periodo di consolidamento e progresso per la Biblioteca comunale Dionisio Roberti di Sansepolcro. Una crescita che ha toccato ogni ambito della vita dell’istituto: dall'efficienza dei servizi al miglioramento degli spazi, fino all'incremento del patrimonio librario e della circolazione dei documenti. I dati parlano chiaro e premiano il lavoro svolto: tra prestiti locali, interbibliotecario, document delivery e rinnovi, la biblioteca ha raggiunto la quota record di 21.075 prestiti. A questo successo si aggiungono 345 nuove iscrizioni e una community digitale sempre più solida, con circa 400 utenti attivi sulla piattaforma Media Library Online. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Biblioteca comunale Dionisio Roberti di Sansepolcro: un 2025 da record tra innovazione, cultura e recupero storico

Approfondimenti su Sansepolcro Cultura

La Biblioteca comunale Dionisio Roberti di Sansepolcro ha chiuso il 2025 con numeri da record.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Sansepolcro Cultura

Argomenti discussi: Sansepolcro festeggia gli 80 anni di Pippi Calzelunghe; Sansepolcro festeggia gli 80 anni di Pippi Calzelunghe; Pubblicato il libro Erminia dell’autrice lucana Maria Onorati.

Biblioteca comunale Dionisio Roberti di Sansepolcro: un 2025 da record tra innovazione, cultura e recupero storicoArezzo, 4 febbraio 2026 – Se il 2024 è stato l’anno della crescita, il 2025 si è confermato come un periodo di consolidamento e progresso per la Biblioteca comunale Dionisio Roberti di Sansepolcro. lanazione.it

Sansepolcro festeggia gli 80 anni di Pippi CalzelungheOttant’anni e non sentire affatto il peso del tempo, merito forse della celebre pillola Cunegunda che impedisce di diventare grandi. La Biblioteca comunale Dionisio Roberti di Sansepolcro si prepara a ... arezzonotizie.it

Sansepolcro festeggia gli 80 anni di Pippi Calzelunghe: alla Biblioteca comunale Dionisio Roberti due pomeriggi di festa e creatività - facebook.com facebook