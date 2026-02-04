Biblioteca comunale Dionisio Roberti di Sansepolcro | un 2025 da record
La Biblioteca comunale Dionisio Roberti di Sansepolcro ha chiuso il 2025 con numeri da record. Dopo un 2024 di crescita, quest’anno si è confermata come un punto di riferimento per la città. L’affluenza di visitatori e il numero di prestiti sono aumentati ancora di più, dimostrando che il pubblico apprezza sempre di più i servizi offerti. La direzione punta ora a rafforzare ulteriormente le attività e ad aprire nuove possibilità di partecipazione per i cittadini.
Una crescita che ha toccato ogni ambito della vita dell’istituto: dall'efficienza dei servizi al miglioramento degli spazi, fino all'incremento del patrimonio librario e della circolazione dei documenti. I dati parlano chiaro e premiano il lavoro svolto: tra prestiti locali, interbibliotecario, document delivery e rinnovi, la biblioteca ha raggiunto la quota record di 21.075 prestiti Se il 2024 è stato l’anno della crescita, il 2025 si è confermato come un periodo di consolidamento e progresso per la Biblioteca comunale Dionisio Roberti di Sansepolcro. Una crescita che ha toccato ogni ambito della vita dell’istituto: dall'efficienza dei servizi al miglioramento degli spazi, fino all'incremento del patrimonio librario e della circolazione dei documenti.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Approfondimenti su Dionisio Roberti
Una Gambalunga da record: la biblioteca chiude il 2025 superando per la prima volta le 200 mila presenze
Nel 2025, la Biblioteca Gambalunga ha raggiunto un nuovo traguardo, superando per la prima volta le 200.
Natale e Santo Stefano da record per la mostra di arte presepiale di Sansepolcro
Ultime notizie su Dionisio Roberti
Argomenti discussi: Sansepolcro festeggia gli 80 anni di Pippi Calzelunghe; Sansepolcro festeggia gli 80 anni di Pippi Calzelunghe; Pubblicato il libro Erminia dell’autrice lucana Maria Onorati.
Sansepolcro festeggia gli 80 anni di Pippi CalzelungheOttant’anni e non sentire affatto il peso del tempo, merito forse della celebre pillola Cunegunda che impedisce di diventare grandi. La Biblioteca comunale Dionisio Roberti di Sansepolcro si prepara a ... arezzonotizie.it
Alfabetizzazione informatica alla Biblioteca comunale Dionisio Roberti di SansepolcroArezzo, 17 novembre 2023 – La Biblioteca comunale Dionisio Roberti di Sansepolcro, ha organizzato un progetto importante per accompagnare, i cittadini che vorranno aderire, al mondo della ... lanazione.it
Sansepolcro festeggia gli 80 anni di Pippi Calzelunghe: alla Biblioteca comunale Dionisio Roberti due pomeriggi di festa e creatività - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.