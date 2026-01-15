Festival del libro di Bibbiena | riparte il 21 febbraio la quinta edizione

Il Festival del Libro di Bibbiena, giunto alla sua quinta edizione, si svolgerà dal 21 febbraio all’8 marzo 2026. L’evento propone un programma vario di incontri, presentazioni e attività formative, rivolti a un pubblico ampio e interessato alla cultura libraria. Promosso dal Comune di Bibbiena e organizzato con il supporto di Mondadori Point di Ponte a Poppi, rappresenta un momento di approfondimento e confronto nel panorama culturale della regione.

Arezzo, 15 gennaio 2026 – Il Festival del Libro di Bibbiena torna con un calendario ricco di eventi, presentazioni, spettacoli e formazione per insegnanti, in due settimane coinvolgenti - dal 21 febbraio all’8 marzo - con le quali si festeggia la quinta edizione della kermesse promossa dal Comune di Bibbiena e organizzata dallo staff interno, in collaborazione con Mondadori Point di Ponte a Poppi. La manifestazione dedicata quest’anno al tema del coraggio, sarà aperta da Martina Marchiò, coordinatrice medica di Medici Senza Frontiere, che porterà a Bibbiena “Brucia anche l’umanità”, un libro che è il racconto nitido di un mondo in cui il rombo delle bombe ha spento anche il silenzio, quello di gaza dove Martina è andata e ha operato come volontaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

