Quella che Bianca Balti ha dovuto affrontare nell’ultimo anno è tra le battaglie più dure che si parano di fronte a un essere umano. La top model si è trovata faccia a faccia con la paura più grande dopo la diagnosi di cancro. Il peggio, per fortuna, è passato. Balti ha concluso le cure necessarie, ma si è trovata di fronte a un nuovo male: la depressione e l’incapacità di trovare il modo di ricominciare. Ecco perché ha scelto di avviare una campagna a sostegno della salute mentale dei malati oncologici. Bianca Balti, la depressione a cure concluse. “Dopo il cancro, la vita non è mai più la stessa ” aveva scritto Bianca Balti nella sua newsletter. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Bianca Balti, la depressione dopo la cura per il cancro: “Ho toccato il fondo”