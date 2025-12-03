Gianmarco Tognazzi racconta a teatro i miti della musica con ' Paul McCartney e i Beatles Due leggende'

Sabato 6 alle 21 il palcoscenico del Teatro De Micheli di Copparo torna a illuminarsi per accogliere Gianmarco Tognazzi, protagonista dello spettacolo 'Paul McCartney e i Beatles. Due leggende'.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayÈ proprio il celebre attore romano a prestare la voce a. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

