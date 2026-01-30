Il 2026 di Canale 5 si è aperto nel segno la grande fiction italiana. Dopo A testa alta e Una nuova vita stasera, infatti, debutta Colpa dei sensi, diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, che portano in tv un film in tre puntate, come lo definisce lei. Con due grandi protagonisti: « Gabriel Garko e Anna Safroncik sono una coppia collaudata: insieme abbiamo già condiviso il successo televisivo di Se potessi dirti addio. Entrambi possiedono una bellezza naturale e magnetica, sono perfetti per incarnare una passione a cui non si può resistere». Colpa dei sensi è un film a puntate. «La chiamiamo fiction per brevità, ma per noi sono tre film. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Oggi su Canale 5 inizia Colpa dei sensi, fiction in tre puntate con Gabriel Garko e Anna Safroncik diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. La trama e le anticipazioni

Venerdì 30 gennaio debutta su Canale5 “Colpa dei sensi”, la nuova miniserie diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi.

