Karim Benzema riflette sul suo attuale ruolo all’Al Ittihad e analizza le dinamiche interne del Real Madrid. In un’intervista a L’Equipe, l’attaccante francese sottolinea l’importanza della connessione tra i giocatori, evidenziando come questa sia fondamentale e non possa essere risolta solo dall’allenatore. Un’analisi sincera sul passato e sul presente della sua carriera.

Karim Benzema, intervistato da L’Equipe, ha parlato del suo presente all’Al Ittihad e del suo passato al Real Madrid. Inoltre, gli è stato chiesto di una probabile partecipazione ai Mondiali 2026 con la Francia. L’intervista a Benzema. Sei stato all’Al-Ittihad per più di due anni. Come valuti la tua avventura in Arabia Saudita? «Molto bene, perché era un progetto globale. Ero all’inizio del progetto saudita con il calcio, per cercare di svilupparlo. Su questo aspetto, ci sono stati inizi un po’ difficili. Perché, per me, è stato un cambiamento radicale. Ho scoperto un altro calcio, un altro stato d’animo. Ilnapolista.it

Benzema: «Quello che manca al Real Madrid è la connessione tra i giocatori, l’allenatore non può farci nulla» - Karim Benzema ha parlato dell'Al Ittihad, del suo passato al Real Madrid e di una probabile partecipazione ai Mondiali 2026. ilnapolista.it

Benzema vuole i Mondiali 2026: ” Se mi chiamano ci vado”. Ma non gioca con la Francia da tre anni - In un'intervista a L'Equipe l'ex bomber del Real Madrid ha mandato un messaggio a Deschamps dicendo di essere pronto in caso di convocazione ai Mondiali ... fanpage.it

Douglas Luiz, 25 milioni alla Juve: cosa manca per il riscatto definitivo del Nottingham - facebook.com facebook