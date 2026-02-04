Belén si infuria per la domanda su Only Fun | Lavoro da 20 anni e abbandona l' intervista Cos' è successo

Belén Rodriguez si arrabbia durante un’intervista al Messaggero. Quando le chiedono di Only Fun, la showgirl argentina perde il controllo e decide di andare via, lasciando la conversazione a metà. La sua reazione sorprende chi la seguiva e riaccende il dibattito sulla sua personalità.

Agatha Cristian, l’intervista al cast. Christian De Sica è un criminologo Belén Rodriguez torna a far parlare di sé per il suo carattere fumantino. La nota showgirl argentina, infatti, ha rilasciato un'intervista al Messaggero, bruscamente interrotta a causa di una domanda che l'avrebbe fatta infuriare. A raccontarlo, nero su bianco, è la stessa giornalista con cui stava parlando. Cos'è accaduto? Belén e il duo comico dei PanPers (Andrea Pisani e Luca Peracino) stavano parlando di Only Fun, lo show comico del Nove e che torna in onda da domani 5 febbraio sul Canale Nove. Ogni giovedì in prima serata.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Belén Rodriguez

Belen Rodriguez ha perso la pazienza durante un’intervista e ha abbandonato il set dopo che la giornalista le ha posto una domanda scomoda.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Belén Rodriguez

Argomenti discussi: Fabrizio Corona insultato da un ragazzo in discoteca, lui si infuria/ Ti faccio una faccia così.

La comicità italiana torna protagonista sul NOVE con “ONLY FUN – COMICO SHOW”. A partire dal 5 febbraio, ogni giovedì in prima serata e in anteprima streaming su discovery+, una nuova stagione tutta da ridere con la conduzione di Belén Rodríguez affian - facebook.com facebook