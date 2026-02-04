Belen furiosa come non mai si arrabbia e abbandona l’intervista | il motivo è davvero assurdo

Belen Rodriguez ha lasciato un’intervista bruscamente, arrabbiata come non mai. Tutto è iniziato in modo tranquillo, ma in pochi minuti la showgirl ha perso la pazienza e ha deciso di interrompere la conversazione. Chi era presente spiega che il motivo sarebbe stato davvero assurdo, e lei si è fatta prendere dalla rabbia, lasciando tutti sorpresi.

Un’intervista partita in modo tranquillo e finita nel peggiore dei modi. Protagonista dell’episodio è Belen Rodriguez, che secondo quanto raccontato da chi era presente avrebbe perso la pazienza nel giro di pochi minuti, decidendo di interrompere bruscamente la conversazione e chiudere la chiamata. Un gesto che ha lasciato tutti spiazzati, soprattutto perché a scatenarlo sarebbe stata una singola parola, pronunciata senza apparente malizia ma evidentemente vissuta come una provocazione. Belen Rodriguez e quella parola che non avrebbe gradito affatto: ecco quale. A ricostruire quanto accaduto è stata Ilaria Ravarino, giornalista de Il Messaggero, che stava conducendo l’intervista telefonica. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Belen Rodriguez ha perso la pazienza durante un'intervista e ha abbandonato il set dopo che la giornalista le ha posto una domanda scomoda.

