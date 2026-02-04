Belen perde la pazienza abbandona l’intervista dopo la domanda della giornalista

Belen Rodriguez ha perso la pazienza durante un’intervista e ha abbandonato il set dopo che la giornalista le ha posto una domanda scomoda. La soubrette argentina, ormai abituata alle polemiche, ha deciso di lasciare la scena senza rispondere, lasciando tutti sorpresi.

Belen Rodriguez non riesce proprio a stare alla larga dalle polemiche. Ancora una volta un'intervista alla soubrette argentina fa discutere. L'ex moglie di Stefano De Martino avrebbe interrotto bruscamente un incontro con la giornalista Ilaria Ravarino, lasciando tutti di stucco. A quanto pare l'occasione era la promozione della nuova edizione di Only Fun-Comico Show, in partenza il 5 febbraio sul Nove, che vede la 41enne alla conduzione per il secondo anno consecutivo. Perché Belen Rodriguez ha abbandonato l'intervista. Una semplice intervista promozionale si sarebbe trasformata in un vero e proprio caso.

