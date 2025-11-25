Belén Rodriguez appare rallentata durante un'intervista a breve dovrebbe spiegare cos'è accaduto

Fanpage.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sta circolando da ore un video che mostra Belén Rodriguez mentre rilascia un’intervista in cui appare, rispetto al solito, leggermente rallentata e in apparente difficoltà nell’esprimersi con la consueta chiarezza. Fanpage.it ha appreso che presto sarà la conduttrice stessa a fare chiarezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

bel233n rodriguez appare rallentataBelén Rodriguez appare rallentata durante un’intervista, a breve dovrebbe spiegare cos’è accaduto - Sta circolando da ore un video che mostra Belén Rodriguez mentre rilascia un’intervista in cui appare, rispetto al solito, leggermente rallentata e ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Bel233n Rodriguez Appare Rallentata