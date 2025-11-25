Belén Rodriguez appare rallentata durante un'intervista a breve dovrebbe spiegare cos'è accaduto
Sta circolando da ore un video che mostra Belén Rodriguez mentre rilascia un’intervista in cui appare, rispetto al solito, leggermente rallentata e in apparente difficoltà nell’esprimersi con la consueta chiarezza. Fanpage.it ha appreso che presto sarà la conduttrice stessa a fare chiarezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
