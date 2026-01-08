Belén Rodriguez si prepara al ritorno in tv | abiti scintillanti e maxi scollature per Only Fun

Belén Rodriguez si appresta a tornare in televisione partecipando a Only Fun - Comico Show. Con abiti eleganti e dettagli raffinati, la showgirl si prepara a riabbracciare il pubblico, confermando il suo ruolo di figura di spicco nel panorama dello spettacolo italiano. Il suo ritorno in tv rappresenta un momento di attesa per molti appassionati, desiderosi di rivederla sul palco con la naturalezza e il talento che la contraddistinguono.

