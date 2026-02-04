Belén cambia casa ma non può comprarla | In affitto una scelta obbligata Il motivo delicato

Belén Rodriguez si trasferisce, ma non compra casa. La showgirl argentina ha deciso di affittare il nuovo appartamento, una scelta obbligata dopo aver provato a trovare una proprietà di proprietà. La decisione sorprende, considerando la sua popolarità e il suo stile di vita. Per ora, dunque, Belén preferisce l’affitto alla proprietà, anche se non sono stati resi noti i motivi esatti di questa scelta.

Belén Rodriguez, come riportato di recente, ha cambiato casa. Fino a qui cosa nota. Quello che invece non si sapeva è che la showgirl argentina non ne ha comprata una nuova, bensì ha optato per l'affitto. A riportarlo è Gabriele Parpiglia, giornalista che ben conosce la famiglia Rodriguez.Perché.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Belén Rodriguez

In molte situazioni, lavorare come libero professionista diventa l’unica strada possibile, non una scelta.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Belén Rodriguez

Argomenti discussi: Belen Rodriguez cambia ancora casa a Milano: trasloco dopo un anno e nuova zona; Belen trasloca, Andrea Iannone e il post sibillino sulle donne, Ilary Blasi bigama; Belen, il nuovo look in latex estremo fa esplodere Instagram. Ma c'è chi la critica: ecco il motivo; Belen Rodriguez incendia i social: gli scatti audaci in latex fanno impazzire i follower.

Belén cambia casa ma non può comprarla: In affitto, una scelta obbligata. Il motivo delicatoBelén Rodriguez, come riportato di recente, ha cambiato casa. Fino a qui cosa nota. Quello che invece non si sapeva è che la showgirl argentina non ne ha comprata una nuova, bensì ha optato per ... today.it

L’intervista di Belén a Belve ci restituisce una donna che non ha più paura di risultare “scomoda”. La frase sulla sua sessualità è una provocazione che nasconde un’amarezza profonda verso i legami passati. Ha flirtato con l’idea di cambiare rotta, ha ammess - facebook.com facebook