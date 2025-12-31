Le rette del “De Rodolfi”, la casa di riposo gestita dall’Azienda multiservizi comunale potrebbero subìre dei ritocchi col nuovo anno. La necessità di provvedere ad un aggiornamento delle tariffe è stata evidenziata dal direttore Andrea Deplano nel corso dei lavori dell’ultimo Consiglio comunale che ha licenziato il bilancio di previsione. Il dirigente ha comunque evidenziato che, essendo la decisione di natura squisitamente politica, ad adottarla sarà l’amministrazione comunale, quella attuale oppure quella che uscirà dalle urne con la tornata elettorale di primavera. Secondo le indicazioni fornite in aula l’aumento più recente risale al maggio di due anni fa ma dieci anni dopo quello precedente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Casa di riposo, rette all’insù: "Una scelta obbligata"

Leggi anche: Roma, nodo Ghilardi: il mercato passa da una scelta obbligata

Leggi anche: Sostegni per le rette delle case di riposo in base all’Isee, ok al nuovo regolamento

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Casa di riposo, rette in aumento anche per i posti dedicati ai malati di Alzheimer - Con tariffe diverse a seconda che si tratti di un paziente residente o meno a Pordenone. ilgazzettino.it

Casa di riposo a Casalpusterlengo, stangata sulle rette: “ma restano le più basse della zona” - I vertici: conseguenza dell’aumento dei costi per i beni di consumo e il personale. msn.com