una scelta obbligata in molti casi

In molte situazioni, lavorare come libero professionista diventa l’unica strada possibile, non una scelta. Lo conferma Francesca Butturini, segretaria Nidil della Cgil Brescia, che spiega come in alcuni settori l’unico modo di entrare nel mondo del lavoro sia aprire una Partita Iva. La realtà è che, spesso, la professione si trasforma in un’illusione di libertà, quando in realtà rappresenta una via obbligata per poter lavorare.

Libera professione? Non sempre è una scelta: a volte è l’unico modo per poter lavorare. Lo spiega Francesca Butturini (nella foto), segretaria Nidil della Cgil Brescia, nonché membro della segreteria confederale: "Se pensiamo ad alcuni ambiti, l’accesso alla professione passa per l’apertura della Partita Iva, come una soluzione. Questo spiega, almeno in parte, anche perché il reddito medio dei professionisti sia più basso di quello dei collaboratori". Il gap tra le due categorie, con un differenziale di ben 10mila euro all’anno, va letto, infatti, come sintomo di lavoro povero tra professionisti che, soprattutto se all’esordio di una carriera (si pensi ad avvocati, commercialisti) difficilmente trovano chi li assume e devono, quindi, investire tempo e competenze per potersi ritagliare il proprio spazio in un mercato già consolidato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

