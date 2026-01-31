Folle fuga per 10 km scappa dai carabinieri e tenta di investirne uno | accerchiata e arrestata

Una donna ha cercato di seminare i carabinieri in una fuga lunga quasi dieci chilometri. Ha percorso contromano, ha fatto manovre pericolose e, in un tentativo di investire un militare, è stata fermata e arrestata. La scena si è svolta ieri a Bologna, dove gli agenti hanno dovuto intervenire per bloccare la sua corsa sfrenata.

Bologna, 31 gennaio 2026 – Fugge da un posto di blocco, percorre quasi dieci chilometri facendo manovre pericolose e in contromano, tenta di investire un carabiniere, ma viene arrestata. Nei guai per il reato di resistenza a pubblico ufficiale una 47enne bolognese, che a quanto risulta è fuggita perché guidava senza patente. La donna guidava a folle velocità, fuga per 10 km. Una serata che poteva finire in tragedia, quella di ieri, tra le terre di Granarolo e Argelato. Tutto è iniziato sulla Trasversale di Pianura, in territorio granarolese, dove i militari della locale stazione erano impegnati in un posto di blocco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una donna ha tentato di scappare dai carabinieri a Bologna.

A Forte dei Marmi, due uomini sono stati arrestati dai carabinieri per porto abusivo di armi clandestine e ricettazione.

