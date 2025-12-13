Tenta di rubare un giubbotto in negozio gli addetti lo fermano e chiamano i carabinieri

Nella mattinata di oggi, sabato 13 dicembre, un tentativo di furto si è verificato in un negozio di via XX Settembre, nel pieno della frenesia dello shopping natalizio. Un uomo ha tentato di rubare un giubbotto, ma è stato prontamente fermato dagli addetti alla sicurezza, che hanno allertato i carabinieri.

Tenta di rubare un giubbotto, lo fermano e chiamano i carabinieri. È accaduto nella mattinata di oggi, sabato 13 dicembre, in un punto vendita di via XX Settembre, in quel momento affollata per lo shopping natalizio. L’uomo, di origine tunisina, dopo essere stato in prima battuta bloccato dagli. Ilpiacenza.it Tenta di rubare numerosi capi di abbigliamento da un negozio, bloccato dai carabinieri - Ha tentato di rubare merce da un negozio in pieno giorno pensando di farla franca. quicosenza.it

