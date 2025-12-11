Beautiful anticipazioni settimanali dal 13 al 19 dicembre 2025 | Deacon dubita che la donna morta sia Sheila

Ecco le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 13 al 19 dicembre 2025. Durante questa settimana, i fan assisteranno a momenti di grande suspense, con Deacon che inizia a dubitare sulla vera identità della donna morta, sospettando che potrebbe essere Sheila. Un periodo ricco di colpi di scena e rivelazioni coinvolgenti per gli appassionati della soap.

Sarà una settimana ricca di colpi di scena quella che attende i tantissimi fans di Beautiful. Negli episodi che andranno in onda dal 13 al 19 dicembre su Canale 5 assisteremo alle riflessioni di Deacon, sempre più convinto di aver sbagliato a non fermare la cremazione di Sheila. Sharpe continua a chiedersi se quella rapida visione in cui ha visto tutte le dita ai piedi della donna sia stata solo un'illusione o piuttosto la dimostrazione che non si trattava della Carter. Scopriamo insieme cosa accadrà con le trame settimanali complete della serie tv americana. Anticipazioni settimanali Beautiful: Deacon sconvolto.