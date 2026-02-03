La Banca Centrale Europea ha deciso di mantenere i tassi di interesse al 2% almeno fino alla fine del 2026. La decisione arriva dopo una riunione tenuta il 5 febbraio, in cui i dirigenti hanno preferito non modificare i tassi, considerando che l’inflazione è sotto controllo. La stabilità dei tassi mira a sostenere l’economia europea senza rischiare surriscaldamenti.

La Banca Centrale Europea ha confermato, nella sua riunione del 5 febbraio 2026, l’impostazione dei tassi di interesse al livello attuale del 2%, con l’intenzione di mantenerli stabili per tutto il resto dell’anno, e con buone probabilità anche oltre, fino al termine del 2026. Il comunicato ufficiale, reso noto in concomitanza con la conferenza stampa della presidente Christine Lagarde, ha ribadito che la decisione è frutto di una valutazione attenta sui dati economici recenti, che mostrano un’evoluzione dell’inflazione in linea con gli obiettivi strategici della BCE. L’istituto ha sottolineato che, sebbene il tasso di inflazione annuo si sia mantenuto leggermente sopra il 2% nel gennaio 2026, i segnali di rallentamento nei prezzi dei beni e servizi, specialmente nel settore dei servizi e delle materie prime, indicano che la pressione inflazionistica è sotto controllo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - BCE conferma tassi stabili fino al 2026, segnali di inflazione sotto controllo

La BCE conferma la stabilità dei tassi al 2%, mantenendo un atteggiamento di prudenza e fiducia nella ripresa economica.

La BCE è attesa a confermare i tassi al 2% domani, mentre l'inflazione nell'area euro si stabilizza al 2,1%, secondo i dati di Eurostat.

