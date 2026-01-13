Electronic Arts è ingiustamente criticata | non è peggio di Sony o Nintendo secondo Josef Fares

Electronic Arts, spesso oggetto di critiche nel settore videoludico, viene talvolta percepita come una delle aziende meno apprezzate. Tuttavia, secondo il regista Josef Fares, questa reputazione non corrisponde necessariamente alla realtà, e EA non sarebbe più negativa di altre grandi aziende come Sony o Nintendo. Un punto di vista che invita a riflettere sulla percezione pubblica e sui criteri di valutazione nel mondo dei videogiochi.

Electronic Arts è spesso indicata come uno dei “ cattivi ” dell’industria videoludica, ma secondo Josef Fares questa reputazione non riflette la realtà dei fatti. Il fondatore di Hazelight Studios, autore di titoli di grande successo pubblicati proprio da EA, ritiene che l’editore venga giudicato con maggiore severità rispetto ad altri colossi del settore, come Sony o Nintendo. In diverse interviste recenti, Fares ha spiegato perché, a suo avviso, le critiche rivolte a EA siano sproporzionate. Il suo punto di vista arriva da un’esperienza diretta e continuativa di collaborazione. E mette in discussione una narrazione consolidata da anni. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Electronic Arts è ingiustamente criticata: non è peggio di Sony o Nintendo, secondo Josef Fares Leggi anche: Electronic Arts chiuderà i server di tre giochi a gennaio 2026 Leggi anche: Electronic Arts, gli azionisti hanno approvato la vendita per 55 miliardi di dollari La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Electronic Arts Need For Speed: Hot Pursuit - Remastered (PS4) Passa da 31,70€ a 23,66€ https://amzlink.to/az0ukImJQQhLU - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.