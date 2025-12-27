Electronic Arts aprirà il 2026 con una nuova ondata di chiusure: la compagnia statunitense ha confermato lo spegnimento dei server di tre giochi nel solo mese di gennaio, proseguendo una tendenza già vista nel corso del 2025. Precisiamo comunque che si tratta di titoli con un’utenza ormai ridotta, appartenenti a generi e piattaforme diverse, dove tra questi spicca anche un progetto sviluppato da BioWare. Le date sono già fissate e segnano la fine definitiva di queste esperienze. Il primo titolo a essere messo offline sarà Anthem, il discusso action RPG multiplayer di BioWare lanciato nel 2019. I server verranno spenti il 12 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Electronic Arts chiuderà i server di tre giochi a gennaio 2026

La vendita di Electronic Arts è stata approvata dal 99% degli azionisti x.com

Electronic Arts staccherà la spina a 3 giochi a gennaio 2026, senza alcun piano per munirli di modalità offline: in altre parole, diventeranno ingiocabili. https://www.everyeye.it/notizie/ea-chiude-server-3-giochi-gennaio-2026-anthem-arriva-capolinea-850455 - facebook.com facebook