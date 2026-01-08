La Pallacanestro Trieste affronterà un'ulteriore sfida nella Basketball Champions League dopo la sconfitta in casa contro lo Szolnoki Olajbanyasz nei play-in. La squadra avrà ora l’opportunità di qualificarsi alla fase successiva, in una partita decisiva che richiederà impegno e concentrazione. La qualificazione dipenderà dall’esito di questa ultima sfida, in programma in trasferta, con l’obiettivo di proseguire il percorso nella competizione europea.

Servirà un’altra impresa alla Pallacanestro Trieste per conquistare l’accesso alla seconda fase della Basketball Champions League, dopo che i friulani hanno perso in casa la seconda sfida dei play-in contro gli ungheresi dello Szolnoki Olajbanyasz. Una qualificazione che sembrava essere stata messa quasi al sicuro nel match d’andata, con i friulani che in terra ungherese si erano imposti con un netto 62-82. Serviva bissare il successo anche al PalaTrieste, ma una giornata no in attacco obbligherà i triestini a gara 3 in Ungheria. Parte decisamente in salita la sfida per Trieste, che nei primi minuti non trova sbocchi in attacco, con un 28 dal campo in metà primo quarto e lo Szolnoki prova una prima fuga sul 4-12 per gli ungheresi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, Trieste ko con lo Szolnoki in Champions League: si va alla bella

Leggi anche: Basket, Trieste parte bene nel play-in della Champions League. Battuti gli ungheresi dello Szolnoki

Leggi anche: Basket, Trieste firma l’impresa ad Istanbul. Vittoria con il Galatasaray in Champions League

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Colpo Trieste in Ungheria: Szolnoki ko 82-62, play-in BCL in discesa per i biancorossi; NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz - Pallacanestro Trieste in Diretta Streaming | IT; BM DA FIBA BCL/ Play-In – Gara 1: Trieste spazza via il Szolnoki Olajbanyasz, finisce 82-62; Colpo della Pallacanestro Trieste in Ungheria, giovedi a Valmaura per chiuderla.

Basket, Champions League: Trieste flop, con lo Szolnoki si va alla bella - Servirà un’altra impresa alla Pallacanestro Trieste per conquistare l’accesso alla seconda fase della Basketball Champions League, dopo che i friulani ... oasport.it