Basket successo nel finale del DREAM Pisa all’Argentario in Divisione Regionale 2

Nel finale, il DREAM Pisa ha rimontato l’Argentario e portato a casa una vittoria importante. Dopo un primo tempo sotto tono, i biancorossi hanno reagito negli ultimi minuti, conquistando il successo che li fa salire al quinto posto in classifica. La squadra di coach Rossi ora guarda avanti, a un cammino che si fa sempre più decisivo.

Pisa, 4 febbraio 2026 – Nonostante un lieve sbandamento prima del riposo, il DREAM Basket Pisa rispetta il pronostico, vincendo sul campo dell’ Argentario, nella seconda giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2, e si porta al quinto posto, a sei lunghezze dalla capolista Fortezza Livorno e a sole due dalle sue dirette inseguitrici.. LA CRONACA – Buon avvio dei gialloblù, che si aggiudicano il primo quarto per 14-18, ma nel secondo perdono lucidità offensiva, permettendo ai padroni di casa di andare al riposo avanti 29-27. Al rientro in campo dopo la pausa lunga, il quintetto di Paganucci e De Luca cresce: migliore circolazione di palla, percentuali in aumento e difesa solida tengono la gara in equilibrio fino all’ultimo periodo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, successo nel finale del DREAM Pisa all’Argentario, in Divisione Regionale 2 Approfondimenti su DREAM Pisa Basket, facile successo del DREAM Pisa, in casa con Rosignano, in Divisione Regionale 2 Il DREAM Basket Pisa ha ottenuto una vittoria agevole in casa contro la Dinamo Basket Rosignano, nel match valido per la Divisione Regionale 2. Basket, a Pisa torna al successo il DREAM con Etrusca S.Miniato, in Divisione Regionale 2 Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su DREAM Pisa Argomenti discussi: La Despar 4 Torri cala il tris e domina a Finale Emilia; La Trapani Shark verrà radiata. Valerio Antonini anticipa su Radio Rai la decisione della Federazione; La terza è la volta buona, Udine espugna Tortona nel finale; Partita di basket sospesa: arrivano i carabinieri per un diverbio in gara??????. Basket, successo nel finale del DREAM Pisa all’Argentario, in Divisione Regionale 2I gialloblù allungano nell’ultimo quarto, e agguantano la quinta posizione ... msn.com A2 F - La Sicily By Car Alcamo Basket è corsara ad UmbertideUna vittoria che sembrava irraggiungibile nel primo tempo è diventata un successo meritato al suono della sirena finale. La Sicily by Car Alcamo Basket espugna il parquet di ... pianetabasket.com I galli nella Divisione Regionale 2 se la giocano a lungo alla pari, ma Condove allunga nel finale Basket Club Mondovì facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.