basket a pisa torna al successo il dream con etrusca sminiato in divisione regionale 2

Pisa, 1 dicembre 2025 – Torna al successo il DREAM Pisa, nel derby dell’ottava giornata del campionato di Divisione Regionale 2 con l ’Etrusca San Miniato. Il quintetto di Paganucci, reduce da due sconfitte consecutive, ha fornito una prestazione convincente, conducendo il match per larghi tratti e mostrando solidità in entrambe le metà campo.. LA CRONACA – Il Dream parte forte, imponendo da subito un ritmo alto e trovando grande fluidità offensiva: il primo quarto da 31-16 crea un vantaggio significativo che si rivelerà fondamentale. L’Etrusca reagisce con carattere nel secondo periodo ( 13-25 ), trova maggior precisione al tiro, anche grazie ad alcune conclusioni difficili, e riduce parte dello svantaggio, rientrando pienamente in partita prima dell’intervallo ( 44-41 ). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
