Basket facile successo del DREAM Pisa in casa con Rosignano in Divisione Regionale 2

Il DREAM Basket Pisa ha ottenuto una vittoria agevole in casa contro la Dinamo Basket Rosignano, nel match valido per la Divisione Regionale 2. La squadra ha condotto l'incontro con costanza, mantenendo il controllo fin dall'inizio e consolidando così il proprio avvio di girone di ritorno. Un risultato importante per il percorso del team, che si conferma competitivo nel campionato regionale.

Pisa, 26 gennaio 2026 – Prestazione convincente per il DREAM Basket Pisa, che inaugura il girone di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2, superando la Dinamo Basket Rosignano, fanalino di coda del girone D, al termine di un incontro condotto con continuità e controllo, fin dalle battute iniziali.. LA CRONACA – I gialloblù impongono subito ritmo e intensità, costruendo già nel primo quarto un margine importante ( 24-8 ), gestito poi con ordine nel resto della gara. Il vantaggio viene progressivamente ampliato grazie a un atteggiamento sempre concentrato, senza mai perdere il controllo del match.

