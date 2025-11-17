Basket - Serie B maschile interregionale Un Bcl combattivo sbanca San Miniato
ETRUSCA LA PATRIE 62 BCL 82 ETRUSCA LA PATRIE SAN MINIATO: Ermelani 6, Zaccagna 3, Camara, Bellachioma 5, Mele 6, Scardigli 3, Iacopini 2, Capozio 9, Granchi 11, Baldares 8, Cravero 8, Pedroni 1. All.: Martelloni. BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci 8, Valentini 10, Drocker 17, Donati n.e., Genovali n.e., Dubois 33, Barsanti 6, Simonetti n.e., Del Debbio 1, Pierini, Pichi 7. All.: Olivieri. Arbitri: Rossetti di Rosignano e Barbarulo di Vinci. Note: parziali 23-24, 31-43, 42-61. SAN MINIATO - Bcl – privo di Trentin (grave lutto in famiglia) e senza Simonetti, ormai assente da diverso tempo, con Pierini recuperato – sbanca San Miniatro e rimane nel gruppone all’inseguimento del Costone Siena che ne ha vinte otto su otto e che, domenica prossima, sarà di scena al "Palatagliate". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
