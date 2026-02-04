Basket la Virtus Bologna perde in casa con l’Asvel e vede allontanarsi la top10 in Eurolega

La Virtus Bologna perde in casa contro l’Asvel Villeurbanne e vede allontanarsi la possibilità di entrare nella top 10 dell’Eurolega. Dopo una lunga serie di infortuni, la squadra di coach Scariolo fatica a trovare continuità e questa sconfitta in casa peggiora ancora di più la sua posizione in classifica. La partita si è giocata davanti al pubblico della Fiera, ma non è bastato il calore del pubblico per evitare il ko. Ora il cammino verso i playoff si fa più difficile.

La Virtus Bologna si conferma nel momento più difficile della sua stagione, anche a causa di una lunga serie di infortuni, e cede tra le mura amiche della Fiera anche a cospetto dell’ Asvel Villeurbanne nel 26° turno della regular season dell’ Eurolega 2025-2026 di basket. Terza sconfitta casalinga di fila in Europa (la quarta considerando anche il campionato italiano) nel giro di due settimane per le Vu Nere, che vedono svanire forse definitivamente le residue chance di accedere alla post-season. Con questo risultato, i bianconeri di Bologna si attestano infatti al 12° posto della classifica insieme a Dubai con un record di 12-14, distante una sola vittoria dall’Olimpia Milano ma soprattutto tre successi dalla zona play-in attualmente chiusa da Zalgiris Kaunas e Monaco con un bilancio di 15-11 quando mancano dodici giornate al termine della stagione regolare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, la Virtus Bologna perde in casa con l’Asvel e vede allontanarsi la top10 in Eurolega Approfondimenti su Virtus Bologna Asvel LIVE Virtus Bologna-ASVEL Villeurbanne, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: V nere con assenze contro l’ultima della classifica La Virtus Bologna scende in campo questa sera contro l’ASVEL Villeurbanne, ultima in classifica. LIVE Virtus Bologna-ASVEL Villeurbanne 0-0, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: si parte! Questa sera la Virtus Bologna affronta l’ASVEL Villeurbanne nella prima partita dell’Eurolega 2026. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Virtus Bologna Asvel Argomenti discussi: Vildoza glaciale, la Virtus Bologna sbanca Monaco; Follia Virtus: spreca il +17 e si arrende a Trento. Coach Ivanovic: Concentrazione da piccola squadra; Virtus Bologna - Aquila Trento, le curiosità e dove vederla | Serie A LBA 2025/26; Trento rimonta ed espugna la Virtus Arena, 85 a 87 il finale. LIVE Virtus Bologna-ASVEL Villeurbanne 70-80, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: brutta sconfitta per le V nere con tanti assentiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 68-76 2/2 Niang. 1'20 alla fine. Ajinca commette fallo sotto canestro su Niang che aveva ricevuto da Vildoza, ... oasport.it Virtus Bologna, Ivanovic: «Abbiamo lottato, ma rimbalzi offensivi e perse sono stati un problema»Una sconfitta pesante per la Virtus Bologna che spreca una grande chance in casa contro l'Asvel Villeurbanne, che a inizio febbraio infila alla Virtus Arena il primo successo ... pianetabasket.com #EuroLeague | Coach Ivanovic e Jallow presentano Virtus Bologna-ASVEL facebook Abramo Canka pronto a lasciare la Virtus Bologna x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.