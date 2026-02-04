Questa sera a Chemnitz, la Dolomiti Energia Trento ha perso in trasferta contro gli Niners Chemnitz. La squadra italiana non è riuscita a portare a casa la vittoria e si allontana ancora dalla qualificazione alle Final Four di EuroCup. La partita si è giocata alla Chemnitz Messe, e i tedeschi sono stati più bravi a controllare il gioco. Ora Trento deve sperare in risultati favorevoli nelle ultime gare per mantenere vive le chance di passare il turno.

Si è conclusa alla Chemnitz Messe la sfida valevole per il penultimo turno della fase a gironi di EuroCup e in campo sono scesi i tedeschi Niners Chemnitz e la Dolomiti Energia Trento. Gli ospiti erano già qualificati, ma vincere voleva dire puntare alla top 4 per il fattore campo nella seconda fase. Ma dopo tre quarti in equilibrio crolla Trento nell’ultimo parziale. Avvio equilibrato, con i tedeschi del Chemnitz che cercano il primo strappo, ma subito Trento risponde. Si lotta punto a punto a la prima metà del quarto scavalla con i tedeschi in vantaggio 9-8. Trento è sempre obbligata a inseguire, anche se resta costantemente in scia e si va al primo stop con i padroni di casa avanti 18-17. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket: in EuroCup Trento cade in casa dello Chemnitz. Top4 lontana

Approfondimenti su Chemnitz Trento

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Chemnitz Trento

Argomenti discussi: La Dolomiti Energia Trentino è ai playoff di EuroCup; Eurolega, Serie A e Eurocup: tutte le gare su Sky; Basket: Trento è ufficialmente ai playoff di EuroCup; Aquila Basket show in Eurocup: Besiktas travolto, Trento vede il secondo turno.

Basket: in EuroCup Trento cade in casa dello Chemnitz e top 4 lontanaSi è conclusa alla Chemnitz Messe la sfida valevole per il penultimo turno della fase a gironi di EuroCup e in campo sono scesi i tedeschi Niners Chemnitz ... oasport.it

EuroCup | Chemnitz vs Aquila Trento: diretta 4Q 80-67 39'CHEMNITZ NINERS vs AQUILA TRENTO diretta 4Q Live - Le triple di Steward e Uguak aprono l'ultima frazione 63-60 al 310. Steward concede il bis, ma Uguak in lunetta e Sibande strappano un 4-0 ... pianetabasket.com

L'AQUILA VOLA AI PLAYOFF Grandi notizie per Trento: la squadra di coach Massimo Cancellieri è ufficialmente qualificata ai playoff di BKT EuroCup con due round in anticipo. Decisivo il colpo di ieri sul Besiktas e la sconfitta di stasera di Ulm a Bourg-en-B x.com

TRENTO, CHE VITTORIA! BESIKTAS KO Una delle favorite di questa BKT EuroCup va KO contro una super Aquila Basket Trento. facebook