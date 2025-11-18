Basket | Trento sfiora la rimonta ma cade in casa contro i Niners Chemnitz in EuroCup

Sconfitta di proporzioni piuttosto importanti per la Dolomiti Energia Trento in EuroCup 2025-2026. La squadra allenata da Massimo Cancellieri le prova tutte per rimettere in piedi la serata della BTS Arena, ma cede 94-105 contro i Niners Chemnitz, dai quali viene raggiunta a 3-5 in classifica nel girone B. Due i dominatori del match, da parte bianconera Andrej Jakimovski con 30 punti e da parte ospite Kevin Yebo con 33, ma i Niners mandano sei uomini in doppia cifra e questo finisce per fare la differenza. Primi minuti di equilibrio totale. Anche troppo, visto che per 120 secondi abbondanti nessuno segna. 🔗 Leggi su Oasport.it

