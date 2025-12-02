Basket Divisione Regionale 1 Cade a Forlì la Raggisolaris Academy Aviators Lugo inarrestabili Manca il medico Massa ko a tavolino

Continua l'ottimo momento degli Aviators Lugo, alla sesta vittoria consecutiva. Il successo per 67-61 (9-14; 28-31; 43-49) in casa dell' Audace Bombers Bologna, permette ai lughesi di restare da soli al secondo posto, a due punti dall'imbattuta Anzola. Il tabellino di Lugo: Naccari 7, Ballardini ne, Martini, Mazzotti 8, Baroncini L. 6, Galletti 1, Caroli 20, Caramella, Guardigli 15, Mihajkovski ne, Savino 10. All.: Baroncini F. Gli Aviators ritorneranno in campo sabato sabato 6 dicembre alle 19 in casa con il Lusa Basket Massa Lombarda, che invece è stata sconfitta a tavolino: il mancato arrivo del medico, porterà lo 0-20 con i Gardens Bologna.

