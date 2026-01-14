Basket giovanile Raggisolaris Academy sconfitta al fotofinish per l’Under 19 Eccellenza Bene l’Under 15

Inizia con una sconfitta al fotofinish, la seconda fase del campionato di Under 19 Eccellenza della Raggisolaris Academy. Nonostante il risultato negativo, la squadra mostra progressi e determinazione. Buone notizie arrivano dall’Under 15, che si distingue per prestazioni positive e crescita tecnica. La società guarda con fiducia ai prossimi appuntamenti, evidenziando l’importanza di un percorso di sviluppo equilibrato e costante per tutti i giovani atleti.

Inizia con una sconfitta al fotofinish, la seconda fase del campionato di Under 19 Eccellenza della Raggisolaris Academy. I faentini perdono 93-97 (28-26; 55-42; 70-73) in casa della Robur et Fides Varese un match molto combattuto e condotto per lunghi tratti. Decisivo è il break di 31-15 per i lombardi del terzo quarto che permette loro di arrivare al 30' avanti 73-70. Varese poi allunga sull'81-70, l'Academy riapre i giochi, non riuscendo però mai ad agganciare gli avversari. Tabellino: Bianchi 11, Gorgati 10, Gaina Catana 2, Al Alosy 20, Dellachiesa 20 (foto), Lachi 2, Grillini T. 2, Tartaglia 7, Camparevic 4, Aromando 27, Battistini 2.

