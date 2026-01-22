Basket femminile | Schio d’autorità il Famila non concede scampo a Girona in Eurolega

Il Famila Schio ha ottenuto una vittoria importante contro lo Spar Girona nella fase a gironi di Eurolega femminile 2025-2026. La partita, giocata al PalaRomare, si è conclusa con il risultato di 85-74 a favore della squadra italiana, consolidando la posizione nel girone A. Un risultato che testimonia la solidità e la determinazione della formazione guidata da Victor Lapeña.

Superba vittoria per il Famila Schio in Eurolega femminile 2025-2026. La squadra allenata da Victor Lapeña piazza il colpo casalingo al PalaRomare, superando per 85-74 lo Spar Girona secondo nel girone A. Un successo che sa non di prenotazione dei play-in per le Final Six, ma quantomeno di certezza di avere chance molto importanti di ritornare a Saragozza. Dominio assoluto, e proprio nel giorno necessario, per Jessica Shepard: 31 punti e 11 rimbalzi. Dall’altra parte 15 a testa per Chloe Bibby, Laura Quevedo e Carolina Guerrero. Parte forte Girona, o meglio parte forte il duo Bibby-Guerrero, in un primo quarto che vede la difesa scledense in difficoltà contro due delle maggiori realizzatrici della squadra ospite, che arriva in Veneto con un record di 7-2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile: Schio d’autorità, il Famila non concede scampo a Girona in Eurolega Leggi anche: Basket femminile: Schio, missione compiuta! Il Famila batte Sopron ed è alla 2a fase di Eurolega Basket femminile: Schio cade a Girona in Eurolega, parte male la seconda faseIl Famila Schio apre con una sconfitta la seconda fase di Eurolega 2025-2026, cedendo a Girona nonostante le ottime performance di Jessica Shepard, Maria Conde e Costanza Verona. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Serie A1 - Vittoria di Schio nell'anticipo della quindicesima giornata; Basket femminile, Schio viene sconfitta dal Bourges in Eurolega; Serie A1 Femminile, Schio non si ferma, quindicesima giornata ricca di spunti; A1 Femminile: RMB Brixia per la capolista Schio, la Reyer cerca il riscatto ospitando Derthona. Tutto sulla 15.a giornata. ELW: Schio di forza con Girona, Reyer tradita col FenerbahceLa formazione Campione di Italia ha vinto alla lunga ed ha ribaltato lo svantaggio dell'andata; l'Umana Venezia cerca le sue straniere ... pianetabasket.com Basket femminile, Schio dilaga a Brescia e resta imbattuta in Serie A1Nessuna sorpresa a Brescia, dove la Brixia dura un quarto prima di cedere sotto i colpi letali di Schio. Venete che, così, fanno 14 su 14 sin qui in ... oasport.it Grande sfida di basket femminile! Le Sei Rose Girls scendono in campo contro Pistoia Basket Junior Cecina 25 gennaio 2026 Ore 16.00 Ingresso libero Vi aspettiamo numerosi, non mancate - facebook.com facebook Basket femminile: la Dinamo perde a Broni 68-62 x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.