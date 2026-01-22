Basket femminile | Schio d’autorità il Famila non concede scampo a Girona in Eurolega

Il Famila Schio ha ottenuto una vittoria importante contro lo Spar Girona nella fase a gironi di Eurolega femminile 2025-2026. La partita, giocata al PalaRomare, si è conclusa con il risultato di 85-74 a favore della squadra italiana, consolidando la posizione nel girone A. Un risultato che testimonia la solidità e la determinazione della formazione guidata da Victor Lapeña.

Superba vittoria per il Famila Schio in Eurolega femminile 2025-2026. La squadra allenata da Victor Lapeña piazza il colpo casalingo al PalaRomare, superando per 85-74 lo Spar Girona secondo nel girone A. Un successo che sa non di prenotazione dei play-in per le Final Six, ma quantomeno di certezza di avere chance molto importanti di ritornare a Saragozza. Dominio assoluto, e proprio nel giorno necessario, per Jessica Shepard: 31 punti e 11 rimbalzi. Dall’altra parte 15 a testa per Chloe Bibby, Laura Quevedo e Carolina Guerrero. Parte forte Girona, o meglio parte forte il duo Bibby-Guerrero, in un primo quarto che vede la difesa scledense in difficoltà contro due delle maggiori realizzatrici della squadra ospite, che arriva in Veneto con un record di 7-2. 🔗 Leggi su Oasport.it

