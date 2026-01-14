basket femminile schio viene sconfitta dalle francesi del bourges in eurolega

La squadra di basket femminile Famila Wuber Schio è uscita sconfitta nel match contro il Tango Bourges, giocato in Francia, valido per la seconda fase dell’Eurolega femminile 2025-2026. La trasferta si è conclusa con una vittoria per le francesi, segnando un passo importante nel percorso della competizione.

Trasferta francese amara per la Famila Wuber Schio che esce sconfitta sul campo di Tango Bourges nel match valido per la seconda fase dell’ Eurolega femminile 2025-2026. Punteggio finale di 92-81 che condanna le venete alla seconda sconfitta consecutiva in trasferta. Il match, molto equilibrato fino alla fine, è stato risolto solo negli ultimi minuti dalle transalpine che grazie a questo successo salgono al terzo posto nel girone. Schio, invece, dovrà continuare a lottare per le prossime tre partite per agganciare un posto nei quarti di finale. Top scorer del match è stata Jessica Shepard con 19 punti, insufficienti per la causa. 🔗 Leggi su Oasport.it

