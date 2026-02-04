La Reyer Venezia ha battuto Valencia nell’ultima partita della seconda fase dell’Eurolega femminile 2025-2026. La vittoria permette alle veneziane di accedere al play-in, un risultato importante per il team in questa stagione.

Vittoria fondamentale per la Reyer Venezia nell’ultima partita della seconda fase dell’ Eurolega femminile 2025-2026. Al Taliercio, le venete sono riuscite a superare Valencia, in una sfida che assomigliava ad uno spareggio per accedere ai quarti di finale. Punteggio finale di 69-55 e missione compiuta per la squadra italiana che continuerà così il suo percorso europeo. Fondamentali per il successo i 15 punti di Ivana Dojkic (top scorer) ed i 14 di Kaila Charles. Le venete iniziano forte e con i canestri di Dojkic e Charles si portano subito sul +6. Il parziale in apertura della Reyer prosegue poi grazie a Santucci e la tripla di Dojkic, che fissa il momentaneo +11. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket femminile, la Reyer Venezia batte Valencia ed accede al play-in di Eurolega

Approfondimenti su Reyer Venezia

Nella decima giornata della fase finale dell’Eurolega di basket femminile, la Reyer Venezia ha subito una sconfitta in casa contro il Fenerbahçe.

Nella prima giornata del secondo girone di Eurolega, l’Umana Reyer Venezia affronta una difficile trasferta ad Istanbul.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Reyer Venezia

Argomenti discussi: Umana Reyer Venezia – Famila Wuber Schio 69-80; Schio, domenica al Taliercio Reyer e Famila tornano a sfidarsi in diretta su RaiSport; Basket femminile, Schio inarrestabile in Serie A1. Battuta anche la Reyer Venezia nel big match della giornata; Umana Reyer – Famila Schio | Info biglietti.

BAXI Manresa vs Reyer Venezia: diretta (24-24 dopo 1Q)MANRESA VS REYER: AGGIORNAMENTI 1T Live - Apre con un 4-0 di parziale Manresa, Parks sblocca il tabellino della Reyer. Super avvio di Obasohan, Olinde spara il +5 ma replica Candi. Primi ... pianetabasket.com

Basket femminile, la Reyer Venezia vince soffrendo contro le ungheresi del DVTK in EurolegaLa Reyer Venezia soffre nel finale ma riesce comunque a battere DVTK Huntherm nel match valido per la seconda fase dell'Eurolega femminile 2025-2026. oasport.it

Domenica 8 febbraio al PalaAllende il Geas sfiderà l’Umana Reyer Venezia facebook

Al PalaSerradimigni passa la Reyer Venezia 85-63. Dopo tre quarti equilibrati, le ospiti firmano l'allungo decisivo gli ultimi dieci minuti di gioco. Non bastano i 15 punti di Carangelo e i 14 di Treffers. #dinamosassari #sardegna #lacasadeigiganti #visitsardinia x.com