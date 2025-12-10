Basket femminile netta sconfitta per l’Umana Reyer Venezia in Eurolega contro il Fenerbahce
Nella prima giornata del secondo girone di Eurolega, l’Umana Reyer Venezia affronta una difficile trasferta ad Istanbul. La squadra veneziana si confronta con il Fenerbahce, subendo una sconfitta pesante per 96-48, in una gara che mette in evidenza le sfide e le difficoltà della formazione italiana nel torneo continentale.
Trasferta amara ad Istanbul per l’ Umana Reyer Venezia nell’ Eurolega di basket femminile, con le oro-granata sconfitte nettamente dal Fenerbahce per 96-48 nella prima giornata del secondo girone (gruppo F). partita subito in salita per le veneziane con un primo quarto da 30-2, con le padrone di casa che hanno preso il largo nei parziali seguenti senza concedere diritto di replica. Ivana Dojkic top scorer tra le ragazze di coach Andrea Mazzon con 14 punti, con 12 punti di Kaila Charles e 6 di Stephanie Mavunga – 20 punti per l’ex Virtus Bologna Iliana Rupert e 19 punti messi a referto da Gabby Williams per il Fenerbahce, con 18 punti di Kayla McBride e 10 punti di Olcay Cakir per la corazzata turca. 🔗 Leggi su Oasport.it
