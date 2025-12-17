Basket la Reggiana batte l’Oradea ed ottiene la seconda vittoria nella seconda fase di Europe Cup

La Pallacanestro Reggiana prosegue il suo cammino vincente nella FIBA Europe Cup 2025-2026, conquistando la seconda vittoria consecutiva nella seconda fase. Dopo il successo contro Cedevita, i biancorossi dimostrano determinazione e solidità, avvicinandosi sempre più alla qualificazione. Una prestazione convincente che conferma il grande momento della squadra e la sua voglia di conquistare nuovi traguardi nel torneo continentale.

La Pallacanestro Reggiana non si ferma e dopo la vittoria contro Cedevita, ottiene il secondo successo nella seconda fase della FIBA Europe Cup 2025-2026. Gli emiliani sono riusciti a superare i romeni del CSM Oradea, al termine di un match concluso per 90-59. Dopo un primo tempo equilibrato, la squadra italiana si è impossessata della partita nella ripresa, dominando fino alla sirena finale: 22 per la Reggiana, che vince mandando in doppia cifra cinque giocatori. La Reggiana parte forte segnando i primi sette punti della partita prima che Oradea risponda con la tripla di Nicolescu. I quattro punti in fila di Nzekwesi portano a -1 gli ospiti ma gli emiliani rispondono con Barford. 🔗 Leggi su Oasport.it

