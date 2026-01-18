Studente ucciso a La Spezia la protesta di parenti e amici | La scuola dovrebbe essere un posto sicuro

A La Spezia, parenti, amici e compagni di Abanoub Youssef, lo studente deceduto venerdì scorso in un istituto professionale, hanno manifestato davanti all’obitorio dell’ospedale. La protesta è nata dal desiderio di chiedere maggiore sicurezza nelle scuole, considerate un luogo in cui gli studenti dovrebbero sentirsi protetti e tutelati. La tragica perdita ha suscitato un dibattito sulla sicurezza e sulla tutela degli ambienti scolastici.

Parenti, amici e compagni di Abanoub Youssef, lo studente ucciso venerdì scorso in un istituto professionale di La Spezia, hanno dato vita una protesta spontanea questa mattina di fronte all’obitorio dell’ospedale cittadino. Un centinaio di persone ha occupato il marciapiede e la sede stradale esponendo cartelli per chiedere il massimo della pena nei confronti dell’assassino e l’impegno delle istituzioni nel rendere sicure le scuole. “ La scuola è complice “, “Giustizia per Abu”, “Vogliamo una giustizia veloce”, “Abbiamo paura a tornare a scuola” alcune delle frase scritte sui cartelli mostrati dai manifestanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Studente accoltellato a La Spezia, la Uil Scuola Rua: “Fatto grave, scuola sia luogo sicuro. No a risposte repressive”

Studente accoltellato a La Spezia, la Uil Scuola Rua: “Fatto grave, scuola sia luogo sicuro. No a risposte repressive”. Il ragazzo non ce l’ha fatta

