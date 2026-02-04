Il Comune di Ravenna ha pagato oltre 64 mila euro per rimuovere una barca arenata sulla spiaggia di Lido di Dante. La barca era rimasta ferma lì per più di due mesi, e il recupero è costato ai cittadini. Ravenna Entrate ha versato la cifra al Comune dopo aver recuperato coattivamente i soldi da un uomo di Forlì, che non aveva ancora pagato i costi per la rimozione. Ora si attende la conclusione di questa operazione, mentre la barca resta un ricordo di un’estate passata.

Il conto è salato: 64mila e 135 euro. È la cifra che Ravenna Entrate ha versato al Comune dopo averla recuperata coattivamente da un 56enne di Forlì per il recupero di una barca rimasta arenata nella spiaggia di Lido di Dante per 52 giorni, nell’estate del 2023. Fondi che l’amministrazione comunale ha inserito a bilancio per il 2026 alla voce ’Entrate da rimborsi, recuperi e restituzione di somme’. È l’ultimo atto di una vicenda che aveva fatto molto discutere in quell’estate di tre anni fa. La barca, lunga 12 metri e chiamata ’Family’, si era arenata nella notte tra il 17 e il 18 giugno: il mare in burrasca l’aveva trascinata oltre gli scogli, proprio davanti alla spiaggia a 50 metri da riva, e lì si era bloccata sul fondale troppo basso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Barca arenata, l’ultimo atto. Al Comune i fondi per la rimozione

