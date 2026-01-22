’Processo a Priebke Trent’anni dopo’ L’ultimo atto al Meis

Il Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah di Ferrara presenta “Processo a Priebke Trent’anni dopo”, un ciclo di eventi pensati per coinvolgere cittadini e studenti di tutta Italia. Attraverso incontri e approfondimenti, il museo intende offrire uno spazio di riflessione sulle vicende storiche legate alla Shoah e alla giustizia, mantenendo vivo il ricordo e la memoria di quegli eventi.

Il Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah di Ferrara propone un calendario di appuntamenti indirizzati alla cittadinanza e alle scuole di tutta Italia. Il Museo sarà inoltre gratuito lunedì 26 e martedì 27 gennaio e offrirà la possibilità di visitare la mostra temporanea ’Viaggio in Italia. Alla scoperta del patrimonio culturale ebraico’; il percorso permanente ’Ebrei, una storia italiana’ e ’1938: l’umanità negata’, la mostra multimediale dedicata alle leggi razziali e alla persecuzione degli ebrei italiani durante la Shoah. Il programma di incontri prevede conferenze, presentazioni di volumi, eventi online, visite guidate e si chiude il 29 gennaio con il giornalista Stefano Nazzi e lo storico Amedeo Osti Guerrazzi che presenteranno al pubblico il dialogo ’Processo a Priebke. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

LA VERITA’ DEL MALE – Il processo PriebkeStoria del processo a Erich Priebke, militare e criminale di guerra tedesco, agente della Gestapo e tenente delle SS durante la Seconda guerra mondiale, che ha avuto un ruolo attivo e di primo piano ... televideo.rai.it

Nel 1996 si apriva a Roma il processo a Erich Priebke, il boia delle Fosse Ardeatine. Un evento che scatenò un dibattito civile e mediatico e che trent'anni dopo vogliamo ripercorrere assieme a de Il Post (autore e voce del podcast " facebook